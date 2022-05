Da Bari vecchia a Carbonara, lavori di manutenzione per strade e marciapiedi in zone a vincolo storico: ok dalla Giunta

Lavori di rinnovo per strade e marciapiedi di aree sottoposte a vincolo culturale. Una prima volta per la Giunta comunale, che - su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - ha approvato il progetto preliminare dei lavori, di durata biennale, per la riqualificazione e la sistemazione di strade e marciapiedi in zone tutelate da un punto di vista storico e paesaggistico.

“Ciò significa che potremo disporre del lavoro di imprese che hanno già una certa esperienza di interventi in luoghi soggetti a vincolo - commenta Giuseppe Galasso - e che quindi ci consentirà di effettuare diverse lavorazioni, parziali o per intero, che rientrano in aree meritevoli di una certa attenzione. In questo modo, ad esempio, potremo intervenire con più semplicità nelle stradine di Bari vecchia o sulla piazza Umberto I a Carbonara, entrambi interventi in zone che hanno necessitato di autorizzazioni da parte della Soprintendenza anche solo per il rifacimento di un marciapiede o la realizzazione di interventi localizzati”.