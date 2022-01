Le strade del quarto Municipio si rifanno il look: al via i lavori di manutenzione dell'asfalto

In mattinata i mezzi erano in azione in via Trisorio Liuzzi - nel tratto tra via Damascelli e viale Santa Rita, e a Ceglie del Campo in via Angelantonio Quaranta. Sono le strade baresi in cui sono partiti i lavori di manutenzione dell'asfalto del quarto Municipio, come annunciato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post. "So già che ora, giustamente, si scateneranno le vostre lamentele, le richieste, l’elenco delle strade che hanno bisogno di manutenzione - scrive il primo cittadinio - Avete ragione e settimana dopo settimana cercheremo di arrivare presto sulle strade che presentano condizioni peggiori e che sono già state individuate dall'ufficio tecnico, così come io cercherò di aggiornarvi strada dopo strada".

Le prossime strade che saranno interessate dalla manutenzione via Nicola Manzari e via Gorizia. I lavori sono partiti con la "scarifica" per rimuovere la pavimentazione delle parti non interessate dai lavori della fibra ottica, mentre da domani si procederà con l’asfalto lungo tutta via Trisorio Liuzzi. Nella prossima settimana partiranno gli interventi anche in alcune strade del Municipio I e nel municipio V a cominciare dal quartiere San Pio. "Le vostre richieste, le rimostranze e anche gli improperi, sono tutti legittimi e noi proveremo a fare del nostro meglio per recuperare il tempo perso anche a causa di alcuni contenziosi con le aziende che hanno partecipato alle gare" conclude Decaro.