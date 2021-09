Altamura, partiti i lavori nella discarica Le Lamie: messa in sicurezza completata in 4 mesi

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza di emergenza dell'impianto di discarica per i rifiuti urbani in località Le Lamie ad Altamura. Gli interventi, iniziati il 23 agosto, avranno una durata di circa 4 mesi e sono stati appaltati alla società Sir s.p.a di Brindisi dal Comune di Altamura per un importo di 684mila euro. L'area fu sequestrata nel 2019 dopo il fallimento della società Tradeco, che aveva gestito il sito fino alla chiusura del 2007.

Nello specifico i lavori che saranno realizzati in zona prevedono la realizzazione di un capping provvisorio, l’adeguamento dell’impianto di biogas, l’emungimento di percolato e la realizzazione di una rete di captazione e regimazione delle acque meteoriche in corrispondenza del lotto 4.

Foto di repertorio