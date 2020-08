Si completano i lavori per la nuova illuminazione nella pineta San Francesco: pronto anche l'impianto lato terra

Si completano i lavori per il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione e l’installazione del sistema di videosorveglianza nella pineta San Francesco. E' prevista, infatti, per questa sera, l'inaugurazione ufficiale degli impianti 'lato terra', mentre la porzione lato mare dell’area verde, interessata dagli stessi interventi, era stata già completata e aperta al pubblico nelle scorse settimane.

Grazie a questo cantiere, che ha nel complesso ha interessato una superficie di circa 70mila mq, oggi la pineta San Francesco dispone di 311 i nuovi corpi illuminanti (160 nella pineta lato mare e 151 nella pineta lato terra), ciascuno della potenza di 51 watt, montati su pali di altezza 5,5 mt in modo da evitare che le luci siano offuscate dalle fronde degli alberi. Il nuovo illuminamento ha un effetto omogeneo di luce bianca a 3.000 gradi kelvin (come ormai in uso nell’ esecuzione dei nuovi impianti di illuminazione cittadini), che non produce alterazioni cromatiche e assicura una gradevole visione dei luoghi.

Quanto alle telecamere, 25 in totale, i dispositivi sono stati equamente distribuiti in tutte le zone della pineta con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione quali la pista di pattinaggio, le aree ludiche, le attrezzature sportive senza trascurare i viali e i percorsi da jogging, così da garantire un presidio di sorveglianza, efficace di questo grande spazio verde. Il costo complessivo dell’intervento, aggiudicato alla De Giorgi Global Service SRL ammonta a oltre 900mila euro.

Alle 20.30 di stasera il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dagli assessori ai Lavori pubblici e allo Sport, Giuseppe Galasso e Pietro Petruzzelli, e dal presidente del Municipio III Nicola Schingaro, assisterà alla prima accensione del nuovo impianto.

(Foto: pineta San Francesco lato mare)