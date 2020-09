Dai new jersey 'temporanei' alla nuova rotatoria: a Poggiofranco partono i lavori tra via Martin Luther King e via Che Guevara

Partono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Martin Luther King e via Che Guevara, a Poggiofranco. Il progetto definitivo dell'opera, finanziata con fondi relativi all’appalto della manutenzione straordinaria del Municipio II, è stato approvato qualche settimana fa dalla giunta comunale. Così, dopo la sperimentazione effettuata con la sistemazione provvisoria di barriere spartitraffico, si passa alla risistemazione definitiva dell'incrocio.

“Questa è una rotatoria importante che interviene su un crocevia che è stato teatro di molti incidenti nel corso degli anni - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - e per questo motivo molti cittadini ne avevano sollecitato la realizzazione. In questi anni, grazie anche alla collaborazione sul territorio dei consiglieri comunali e municipali, abbiamo anche sperimentato la nuova organizzazione dell’incrocio attraverso una sistemazione provvisoria di una rotatoria “light” con l’utilizzo di new jersey temporanei, in modo da testarne funzionalità ed efficacia e, quindi, avere certezza di una buona funzionalità e della concreta fattibilità della modifica stradale, considerati anche gli spazi ridotti. Ora possiamo procedere con la realizzazione definitiva di una “microrotatoria urbana” che fungerà da traffic calming e abbatterà i punti di conflitto e incidentalità. Il nuovo cantiere avviato questa mattina si concluderà in un mese circa e consisterà nel modificare la geometria dei marciapiedi in prossimità dell’incrocio, con la realizzazione di un’aiuola centrale circolare che completerà il nuovo incrocio. Le lavorazioni non comporteranno alcuna chiusura della strada, bensì modesti restringimenti temporanei circoscritti alle singole zone dove di volta in volta gli operai effettueranno le lavorazioni, in modo da minimizzare i disagi all’utenza stradale e pedonale”.

