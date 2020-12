Ultimi ritocchi al nuovo Mercato del Pesce: smantellati recinzione e murales, dopo 3 anni piazza del Ferrarese è 'libera'

Dopo circa 3 anni piazza del Ferrarese torna alla 'normalità' dopo la fine dei lavori del primo lotto per la riqualificazione dell'ex Mercato del Pesce, destinato a diventare galleria di degustazioni, centro d'esposizione con mostre e roof garden. Gli operai, in queste ore, dopo aver smontato la grande gru, stanno smantellando le recinzioni che dal 2017 avevano ridotto la grandezza della piazza e la carreggiata sul lungomare Imperatore Augusto.

Le barriere erano diventate ormai un elemento fisso della piazza, anche grazie a un apprezzato murales realizzato da giovani artisti della street art, vero e proprio omaggio alla baresìtà tra figure geometriche, skyline e grandi tentacoli di polpo. E qualcuno si chiede se non sia il caso, in qualche modo, di non buttarlo via e riutilizzarlo in altri luoghi della città. Nel frattempo, però, i baresi potranno godere (per quanto possibile con le restrizioni covid) del 'salotto' preferito della città vecchia, pienamente fruibile.