Nuovo spartitraffico centrale sulla Statale 16, installato il primo blocco nel tratto Bari-Mola

Proseguono secondo il cronoprogramma annunciato le lavorazioni, avviate lo scorso 13 febbraio per la sostituzione dello spartitraffico centrale, lungo la strada statale 16 'Adriatica'. Il cantiere è attivo tra i territori comunali di Bari e Mola di Bari, nel tratto compreso tra il km 815,300 il e il km 819,600.

La nuova barriera Anas, denominata Ndba (National Dynamic Barrier Anas), dispositivo di ultima generazione, è stata già installata su un tratto di oltre 500 metri. In particolare, nei primi 5 giorni di lavoro, le operazioni di rimozione del vecchio spartitraffico hanno interessato i tratti compresi tra i km 819,570 e 818,250, in direzione nord e tra i km 818,250 e 819,570 in direzione sud.

Le attività rientrano negli interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, importante arteria di collegamento sulla quale Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida per gli elevati flussi di traffico giornalieri, nonché nei periodi di esodo turistico.

Nei prossimi giorni, secondo l’avanzamento del cantiere, continueranno ad essere attivi i restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di sorpasso. Grazie alla segnaletica predisposta in loco, il transito veicolare sarà indirizzato lungo le corsie di marcia e, in caso di code, lungo le complanari adiacenti, con un limite della velocità di 50 km/h.

Si ricorda che fino al 31 marzo i cantieri saranno attivi tutta la giornata, sette giorni su sette, per ridurre al massimo la durata dei lavori. Successivamente le lavorazioni saranno sospese per il periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera, per poi riprendere nei soli giorni feriali (stop il venerdì e ripresa domenica sera) fino alla sospensione per l’esodo estivo.