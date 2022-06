Via Pietro Sette, lavori in dirittura d'arrivo per il parcheggio: 275 stalli per auto, moto e bici, con posti riservati ai disabili

Quasi completati i lavori nel nuovo parcheggio di via Pietro Sette, a San Pasquale. A dare la notizia è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un post dedicato sui social: l'area ospiterà 245 nuovi stalli per le auto, 15 dei quali per le persone con disabilità, e di 30 stalli per ciclomotori e biciclette, che andranno a recuperare una parte della sosta eliminata con l'allargamento di via Amendola.

"In quell'area sono stati piantumati alberi, è stato installato un nuovo impianto di illuminazione e - spiega il primo cittadino - grazie alla pavimentazione speciale in masselli autobloccanti, è stata garantita la permeabilità totale dell'area interessata, secondo gli ultimi standard e utilizzati anche per il park&ride di largo 2 Giugno. Il nuovo parcheggio sarà dotato di quattro colonnine ultraveloci per la ricarica elettrica dei veicoli". I lavori stanno proseguendo ora con il completamento della realizzazione della fogna bianca, previsti a ottobre, e la sistemazione della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e della pista ciclabile nel tratto di via Pietro Sette prossimo a via Tridente.