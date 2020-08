In partenza i lavori per il parco dell'ex Gasometro, un polmone verde per il quartiere Libertà: sarà intitolato a Maria Maugeri

Si sbloccano finalmente i lavori per la realizzazione del parco dell'ex Gasometro, al quartiere Libertà. Questa mattina il sindaco, Antonio Decaro, ha effettuato un sopralluogo nell'area, dove l’azienda incaricata sta completando i lavori di bonifica per poi allestire il cantiere utile alla realizzazione dell'area verde. "Nell’area dell’ex Gasometro, dove prima c’era una fabbrica, nascerà un parco - commenta il sindaco - il parco che prenderà il nome di Maria Maugeri, indimenticabile protagonista di un impegno senza sosta per le bonifiche ambientali di questa città. L’area congiungerà corso Mazzini con via Napoli, ospitando uno spazio verde nel cuore del quartiere Libertà".

L'impianto di bonifica in corso di realizzazione

"Oggi - ha spiegato Decaro - ho voluto verificare personalmente le ultime attività di bonifica propedeutiche all’apertura del cantiere per la realizzazione del parco. Da qualche giorno gli operai stanno lavorando ad una platea di calcestruzzo temporanea dove sarà montato l’impianto che servirà a filtrare l’acqua presente nel sottosuolo. È in corso di realizzazione, cioè, un impianto che permetterà il completamento della bonifica delle falde attraverso un’attività di filtro dell’acqua con un’operazione di mungimento che solleverà l’acqua dal sottosuolo portandola in superficie attraverso canali e pozzetti che creeranno un percorso attraverso il quale l’acqua sarà ripulita e, sua volta, ripulirà il terreno sottostante. Questa operazione andrà avanti per qualche anno, fino a quando non avremo la certezza che l’intera area sottostante sia stata completamente bonificata. Nel frattempo i lavori del parco potranno tranquillamente cominciare e andare avanti e, una volta terminati, il parco sarà totalmente fruibile per i cittadini. Per questo era fondamentale realizzare l’impianto sotterraneo prima di avviare il cantiere del parco. Purtroppo, proprio a causa di questo passaggio legato alla bonifica, i cui lavori sono stati bloccati da una serie di contenziosi tra ditte, siamo stati costretti a ritardare l’inizio dei lavori, che però finalmente potranno cominciare entro l’estate. Al termine della bonifica la piastra di calcestruzzo sarà smontata totalmente e anche quell’area sarà inglobata nel parco. Contemporaneamente la ditta sta lavorando alla realizzazione dei nuovi muri di confinamento tra il parco e i condomini circostanti. Finalmente possiamo dire di aver ingranato la marcia e di essere tornati in pista, ora seguiremo anche questo cantiere passo dopo passo per evitare ulteriori rallentamenti. Il parco sull’ex Gasometro, con la riqualificazione delle piazze Disfida di Barletta, Enrico De Nicola e Redentore, costituisce il quadro di opere pubbliche finanziate nell’ambito del Piano periferie che permetteranno una trasformazione del quartiere, rendendolo più bello, più vivibile e decisamente più verde".

Verde, bar, aree ludiche e per lo sport: cosa prevede il progetto

I lavori di realizzazione del parco urbano sull’area ex Gasometro, dell’importo di 2.000.000 di euro finanziati nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, prevedono un intervento sostenibile e non invasivo in grado da un lato di riqualificare interamente l’area, che si estende su una superficie di 15.640 mq, dall’altra di renderla una zona attrezzata a verde per il tempo libero a servizio del quartiere. Il tema principale del progetto è quello di un parco urbano con forte caratterizzazione naturalistica - elemento predominante è il prato verde - che diventi luogo di incontro tra tutte le generazioni. Si tratta di un intervento strategico nell’ambito del processo di qualificazione del quartiere Libertà, in quanto trasforma un terreno incolto in un parco urbano pubblico, dotato di attrezzature per il tempo libero all’interno di un sistema verde che crea delle forti valenze ambientali in una zona ad elevata urbanizzazione e storicamente priva di spazi per la socialità. Nel progetto è prevista la sistemazione a verde degli spazi interni, la realizzazione di un sistema di percorsi pedonale e dedicato al running e all’andamento su ruote (pattini/skate/ecc), l'allestimento di area ludica, area parkour e area fitness, zona di sgambamento per cani suddivisa in due zone per diversa taglia, zona di intrattenimento e di ristoro, anfiteatro con fontana a raso per intrattenimento dei bambini/ragazzi durante la stagione estiva, orto urbano, area relax, ingressi automatizzati e telecontrollati dalla polizia urbana, impianto di illuminazione, impianto di irrigazione e recupero delle acque pluviali. Dei 15.640 mq di superficie totale dell’area oggetto di intervento, ben 7.374 saranno destinati a manto erboso, sul quale saranno messi a dimora 80 nuovi alberi, mentre nessuno degli esemplari esistenti sarà rimosso. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un bar nelle vicinanze dell’ingresso principale di corso Giuseppe Mazzini, attrezzato con tavoli fissi e zone di ristoro distribuiti nelle aree che lo circondando. Il bar sarà dotato di servizi igienici interni (per i dipendenti) ed esterni aperti al pubblico. Nella zona centrale del parco sorgerà una zona corredata da una fontana a raso che nella stagione estiva sarà dedicata all’intrattenimento dei ragazzi di tutte le età. L’area giochi per bambini, di circa 420 mq, è stata progettata secondo le normative vigenti con pavimentazione antitrauma, ed è stata concepita per essere accessibile anche ai bambini con disabilità. Le attrezzature ludiche sono state scelte tra le migliori in commercio sia per le qualità strutturali e la resistenza dei materiali impiegati sia per la cura estetica e soprattutto per l’elevato valore ludico che le caratterizza. La scelta di dotare il parco di un’area riservata ai cani e di uno spazio dedicato agli orti urbani è frutto del percorso di ascolto realizzato negli scorsi mesi dall’amministrazione comunale con i residenti del quartiere.



