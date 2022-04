Reti perimetrali, accessi e pozzetti per l'illuminazione, proseguono i lavori per il Parco Maugeri: "La città non si arrende ai vandali"

Il cantiere del futuro Parco Maugeri va avanti. Gli interventi nell'area dell'ex Gazometro, in corso Mazzini, stanno riguardando in questi giorni i pozzetti degli impianti per l'illuminazione e la videosorveglianza. A fare il punto sui lavori è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, postando una foto della futura area verde nel quartiere Libertà. "Sono state realizzate le recinzioni perimetrali e gli accessi su via Napoli, su Corso Mazzini e su via Zampari".

Un messaggio diretto anche a chi vandalizza spazi come questo in città, non ultimo il Parco Rossani, già preda di atti vandalici su sedute e monumenti. "Srrendersi farebbe solo il gioco di chi non ama la nostra città e ci vuole tutti soli e rinchiusi in casa - spiega il primo cittadino - Noi invece non ci vogliamo arrendere e continueremo a realizzare piazze, giardini, parchi dove le persone potranno stare insieme".