Via l'asfalto per far spazio alle aree di sosta 'green': lavori in corso nel Park & Ride di largo 2 giugno

Il Park & Ride di largo due giugno a Bari accoglie le nuove aree di sosta 'green': procedono i lavori di riqualificazione dell'area, come raccontato dal sindaco Antonio Decaro sui social, con la rimozione dell'asfalto attualmente presente, che sarà sostituito con una pavimentazione che permette la permeabilità del suolo in modo da evitare il surriscaldamento dell'area.

"Al termine dei lavori sulla piastra, a settembre, saranno piantati 130 alberi ad alto fusto di diverse essenze, oltre 6.000 arbusti e circa 200 metri di siepe - ricorda il primo cittadino - I posti saranno 330 con aree riservate a biciclette e motocicli. Ci saranno 4 postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici e le fermate per l'attesa del bus navetta saranno più confortevoli e sicure". Nell'area saranno installate anche 35 nuove telecamere che monitoreranno giorno e notte tutta la zona.

"Si tratta di un intervento sperimentale che ha l'obiettivo di mitigare l'impatto della presenza di auto concentrate in un'unica zona. Se i risultati saranno quelli attesi proveremo a riqualificare nello stesso modo anche gli altri parcheggi di scambio cittadini - aggiunge Decaro - Per l'intera durata del cantiere il parcheggio continuerà a essere aperto così come il servizio di bus navetta viene sempre garantito. Proviamo a migliorare il sistema di mobilità cittadino anche attraverso questi interventi che puntano ad accogliere in maniera più sicura e vivibile le migliaia di pendolari che ogni giorno arrivano in città e rinunciano all'auto privata per spostarsi".