"Loculi (vista mare) in piazza San Pietro", l'ironia dei residenti per i lavori bloccati. Decaro: "Mi scuso, i lavori ripartono mercoledì"

"Chiedo scusa. In un mondo in cui la colpa è sempre di qualcun altro e, soprattutto in politica, ci siamo abituati al gioco dello scaricabarile e del cerino che resta in mano ad altri, non e facile per un sindaco chiedere scusa. Io sento ancora la necessità di farlo quando sbaglio". Fa mea culpa attraverso i social, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, relativamente ai lavori di piazza San Pietro, a Bari vecchia, ammettendo (anche) un errore da parte dell'amministrazione comunale. Un cantiere attivo da anni, tanto che i residenti hanno affisso un cartello con cui scherzava sulla vendita di 'loculi e ossari vista mare'. "Avrei potuto farlo rimuovere, quando è apparso molti giorni fa sulla recinzione del cantiere, ma non mi sembrava giusto. Perché ai cittadini non interessa e non deve interessare cosa c'è dietro un lavoro pubblico. Per loro, legittimamente, un cantiere che apre deve terminare" assicura il sindaco.

E spiega che dietro i ritardi c'è anche la Soprintendenza, che "ci ha messo mesi per fornire le autorizzazioni necessarie alla ripresa dei lavori, così come gli uffici comunali hanno impiegato mesi per rispondere alle prescrizioni. Autorizzazioni e documenti che si sono persi tra carte e protocolli gestiti con difficoltà nel periodo dello smartworking". Dopo le scuse, arrivano le buone notizie: l'impresa che sta eseguendo i lavori ha assicurato che mercoledì prossimo tornerà con i suoi operai su quella piazza nella città vecchia per riprendere i lavori. "Fino a quel giorno quel cartello resterà li. Sarà un modo per chiedere scusa alle persone che abitano nella piazza" conclude il sindaco.