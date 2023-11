Riqualificazione delle strade a Carbonara, chiuso al traffico un tratto di piazza Umberto

I lavori di riqualificazione di restyling stradale costringeranno ad una viabilità ridotta per 90 giorni. Il Comune di Bari ha avviato gli interventi nel quartiere Carbonara: è stato istituito il divieto di transito, sosta e fermata sulla strada che delimita piazza Umberto I, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Foscolo e quello con via Vittorio Veneto.

È stato istituito, inoltre, il doppio senso di circolazione, insieme al divieto di sosta e fermata, su entrambi i lati per le altre sezioni della piazza, in modo da consentire l’esecuzione dei lavori relativi all’accordo quadro biennale per l’adeguamento, la riqualificazione e la sistemazione di strade e marciapiedi in aree sottoposte a vincolo culturale.