Parte da Fesca la pulizia delle fogne baresi: interventi in programma fino a settembre in tutti i quartieri

Sanificazione, disinfezione e derattizzazione delle fogne a Bari. Fino agli inizi di settembre sono in programma a Bari interventi sulla rete fognaria, messi in campo da Acquedotto Pugliese: in questi giorni, a partire dal rione Fesca - San Cataldo, le squadre specializzate hanno dato avvio alle consuete attività.

Acquedotto Pugliese (AQP) prosegue con la regolare attività di sanificazione della rete fognaria sulla città di Bari. In questi giorni, a partire dal rione Fesca - San Cataldo, le squadre specializzate hanno dato avvio alle consuete attività di sanificazione, derattizzazione e disinfezione della rete fognaria cittadina. Un fitto piano di interventi che interesserà l’intera città di Bari e si concluderà tra fine agosto ed inizio settembre.

Salvo variazioni legate alle condizioni climatiche o a particolari esigenze condivise con l’amministrazione comunale, seguirà uno specifico cronoprogramma:

Fesca - San Cataldo: 19/04 - 25/04

San Paolo (prima parte): 26/04 - 30/04

San Paolo (seconda parte): 01/05 - 04/05

Santo Spirito - San Pio: 05/05 - 10/05

Palese: 11/05 - 18/05

Torre a Mare: 19/05 - 23/05

San Giorgio: 24/05 - 30/05

Sant' Anna: 31/05 - 04/06

Carbonara: 05/06 - 12/06

Ceglie: 13/06 - 19/06

Loseto: 20/06 - 26/06

Zona Industriale: 27/06 - 01/07

Stanic - Santa Caterina - Picone: 02/07 - 08/07

Japigia: 09/07 - 14/07

Madonella - Japigia: 15/07 - 20/07

Libertà - Murat: 21/07 - 26/07

Murat: 27/07 - 03/08

Città vecchia: 04/08 - 09/08

Picone - Poggiofranco: 10/08 - 15/08

Poggiofranco - Carrassi: 16/08 - 19/08

Carrassi - San Pasquale: 20/08 - 26/08

San Pasquale - Carrassi: 27/08 - 02/09

“Anche quest’anno siamo stati tempestivi nel concordare con AQP il calendario degli interventi sul territorio cittadino – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli - prima dell’arrivo della stagione calda. Siamo a lavoro ed è importante che tutti, provvedano ad eseguire gli interventi per le sanificazioni interne. Mi rivolgo in particolare a condomini, cittadini e titolari di attività ricordando loro l’importanza delle sanificazioni interne, senza le quali si vanificherebbe l’intervento pubblico che stiamo portando avanti”.

“Il nostro impegno sulla città di Bari – commenta Piervito Lagioia, responsabile della Struttura territoriale di Bari e Bat di Acquedotto Pugliese – continua per garantire un servizio idrico integrato efficiente, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Portiamo avanti in questo peridodo un’attività indispensabile in relazione alle temperature registrate nel periodo, più alte rispetto alle medie stagionali invernali”.