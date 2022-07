Le strade del quartiere Libertà si rifanno il look: lavori in corso su 1350 mq di marciapiede

Interventi di riqualificazione stradale nel quartiere Libertà di Bari. Gli interventi in corso in questi giorni in via Crisanzio - nei pressi di piazza del Redentore - riguardano il rifacimento di marciapiedi e la creazione dei 'bulb out'. Come riportato dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, le altre strade interessate dagli interventi sono via Nicolai, via Ravanas e corso Italia ma anche via Petrelli, via Figheroa e via Bavaro.

"Al termine di questa manutenzione straordinaria avremo rifatto completamente circa 1350 metri di marciapiede del Libertà - spiega Leonetti - perseguendo così, la linea politica del Sindaco Decaro di rigenerazione strutturale di un quartiere a noi molto caro".