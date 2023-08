Al via i lavori di riqualificazione del lungomare di Bari vecchia: scattano i divieti sul molo Sant'Antonio

Dopo la consegna delle aree marittime, avvenuta il mese scorso, si apprestano a partire i lavori di riqualificazione del waterfront di Bari vecchia. A partire da domani, venerdì 11 agosto, scatter l’ordinanza che istituisce il divieto di sosta e la chiusura al transito veicolare e pedonale sul molo sant’Antonio.

Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 20 luglio 2025, prevede, dalle ore 7 alle ore 16, l’occupazione del marciapiede e dei posti auto nella parte oltre l’accesso al molo per un tratto di 24 m. circa; la chiusura al traffico veicolare e pedonale del molo sant’Antonio; l'occupazione dei parcheggi auto per un tratto di 30,50 m circa prima dell’ingresso del molo; il convogliamento del traffico pedonale sul marciapiede opposto in corrispondenza delle strisce pedonali antecedenti e successive rispetto all’area di cantiere; la deroga al transito dei veicoli di massa complessiva sup. ai 35 q.li per consentire il passaggio dei mezzi della ditta esecutrice per carico e scarico.