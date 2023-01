Lavori di riqualificazione della scuola Regina Margherita: alunni trasferiti nel plesso Balilla

Saranno temporaneamente ospitati in un'aula del plesso Balilla, in largo Carabellese a Madonnella, gli alunni della scuola dell'infanzia comunale 'Regina Margherita', che dal prossimo 1° luglio sarà interessata da lavori di riqualificazione. La delibera è stata approvata oggi dalla giunta, su proposta dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano.

L'istituto in piazza Balenzano sarà interessato, grazie a un finanziamento riveniente da fondi PNRR, da lavori di ristrutturazione necessari, proprio al fine di consentire ai piccoli, al corpo docente e a tutti i dipendenti dell’istituto di frequentare quegli spazi in assoluta sicurezza. Pertanto, con l’approvazione di questa delibera, gli alunni potranno iscriversi nuovamente all’istituto per il prossimo anno scolastico, a garanzia della continuità didattica dei minori.

“La scuola Regina Margherita sarà interessata a breve da importanti lavori riqualificazione - commenta Paola Romano -. Si tratta di interventi che si concluderanno in tempi brevissimi e che consentiranno di ristrutturare l’edificio trasformandolo in un vero e proprio polo dell’infanzia. Al secondo piano, infatti, sarà trasferita la scuola dell’infanzia, mentre al primo potremo creare un nuovo asilo nido, che sarà anche il primo nel quartiere. Anche se i tempi del cantiere saranno serrati, con buona probabilità sarà necessario liberare completamente l’immobile. Quindi, per non separare gli alunni e a seguito di un confronto proficuo con maestre e genitori legittimamente preoccupati per la sorte dei piccoli, a settembre le attività didattiche potranno proseguire con i medesimi insegnanti e il gruppo classe potrà restare unito nella vicina scuola Balilla fino al termine degli interventi”.