Ruspe in azione allo Stadio San Nicola: al via gli interventi per la sostituzione del manto erboso

Come da cronoprogramma, sono partiti i lavori per la sistemazione del manto erboso dello Stadio San Nicola di Bari. Gli interventi, che procedono di pari passo alla sostituzione dei seggiolini in curva sud e nord, serviranno a omologare l'impianto in vista delle prime partite dei biancorossi in serie B, in programma già quest'estate.

Le ruspe sono entrate in azione per scavare tra le zolle del campo in erba, con i lavori che includeranno anche la sostituzione dell'impianto di drenaggio dell'acqua.