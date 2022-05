Stadio San Nicola, quasi terminata la sostituzione seggiolini in curva sud. Petruzzelli: "Dal 9 lavori sul manto erboso"

Seggiolini in sostituzione in curva sud al San Nicola: proseguono gli interventi di manutenzione all'interno dello stadio del Bari calcio, in vista dei primi match di serie B in estate. A comunicarlo è l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, confermando che una volta completati gli interventi in curva sud, si passerà alla nord con i lavori di sostituzione.

Bisognerà invece attendere il 9 maggio per l'avvio degli interventi sul manto erboso del San Nicola, che includeranno anche la sostituzione dell'impianto di drenaggio dell'acqua. "Attività che non vengono fatte da un po' - ricorda Petruzzelli - e che sono fondamentali per omologare il nostro stadio alla serie B. Tutti interventi necessari per renderlo più funzionale e più bello, oltre che sempre più biancorosso".