Municipio 1, Stop alle perdite d'acqua nelle tubature: lavori in corso a Torre a mare

Proseguono i lavori sulle tubature nel Municipio 1 di Bari. Gli interventi di Acquedotto Pugliese si stanno concentrando, come comunicato dal presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti, sul tronco di via Virgilio, compreso tra via dei Trulli e via Morelli e Silvati, oramai vecchio e non più integro. I lavori di sostituzione negli ultimi mesi hanno toccato diverse strade, allo scopo di ridurre le perdite d'acqua dovute alle tubature metalliche in rovina. Che ora vengono sostituite con modelli in pvc e più resistenti: dopo il Murattiano e il quartiere Libertà, ora anche a Torre a Mare proseguono i lavori.

"I lavori in via Virgilio termineranno lunedì prossimo - assicura Leonetti - Dopo il periodo di assestamento degli scavi, così come già fatto in via Andrea da Bari e via Melo, AQP provvederà ad asfaltare l’intera carreggiata e a sistemare lo stato dei luoghi".