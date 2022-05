Da Torre Quetta a Palese, le spiagge cittadine si preparano all'arrivo dei bagnanti: gli interventi in corso

Le spiagge cittadine si rifanno il look per l'estate. Da San Girolamo a Palese, sono in corso gli interventi di miglioramento delle aree costiere per accogliere i bagnanti. Proprio sul lungomare di Palese, come annunciato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, è in programma la demolizione dell'ex ristorante Ancora - più volte incendiato negli scorsi anni - per far posto a una nuova struttura da dare in affidamento.

Come annunciato dal sindaco Antonio Decaro, è invece in corso sul lungomare di San Girolamo il livellamento dei ciottoli, che proseguirà fino alla prossima settimana. "Subito dopo la ditta incaricata si sposterà sulla spiaggetta di San Cataldo, dove sarà ripristinata la pedana in cemento utilizzata dai cittadini per sostare o prendere il sole" ricorda. Gli uffici tecnici stanno inoltre effettuando sopralluoghi sulla spiaggia di Torre Quetta, che come San Girolamo a breve sarà interessata dallo spianamento dei ciottoli, oltre che sul litorale di Palese. Sempre a Torre Quetta, invece, i tecnici comunali sono impegnati in queste ore a individuare e perimetrare le aree in cui è presente il fratino così che, con la riapertura ormai imminente della spiaggia cittadina, i nidi di questa specie protetta non subiscano danni.