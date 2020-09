Lavori per la messa in sicurezza della SS16: carreggiata ristretta e limite di velocità ridotto nel Barese

Carreggiata ristretta sulla corsia di sorpasso in entrambe le direzione sulla SS16 Adriatica tra Giovinazzo e Barletta. La decisione è stata comunicata dall'Anas, visto il riavvio degli interventi sulla strada, necessari per l'innalzamento degli standard di sicurezza mediante la manutenzione dello spartitraffico centrale, l’installazione di nuovi attenuatori d'urto e la messa a quota dei New Jersey.

In particolare il restringimento riguarderà nel Barese tra Molfetta e Giovinazzo (km 775,500- 782,000), oltre a Barletta (dal km 742,000 al km 743,500) e Trani (dal km 752,800 al km 754,000). Il transito sarà sempre consentito sulla corsia libera con un limite massimo della velocità di 40 km/h. Il completamento per questa fase dei lavori, come spiegano da Anas, è previsto per sabato 31 ottobre.