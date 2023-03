Statale 16, via libera alla variante nel tratto Bari-Mola: "Strada spostata verso il territorio interno per facilitare viabilità"

È stato approvato, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il progetto di fattibilità del tratto Bari-Mola della Statale 16. Il parere favorevole al programma di lavoro presentato da Anas riguarda il tratto tra il km 802 e il km 821 nei comuni di Bari, Mola di Bari, Noicattaro e Triggiano e prevede la realizzazione della cosiddetta 'alternativa 3': una variante alla Statale 16 del tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari. Rispetto all'attuale tracciato, la nuova strada sarà spostata verso l'interno del territorio a partire dallo svincolo della Strada Statale 100 fino al raccordo all’altezza di Mola di Bari.

Il costo complessivo del progetto è di 585,5 milioni di euro, di cui al momento sono disponibili 250 milioni a valere sul Fsc 2014-2020, il resto potrebbe essere inserito nella programmazione Fsc 2021-2027.

"Questo progetto ha una storia lunga, che ha portato Regione Puglia e Anas a collaborare e a confrontarsi con i Comuni e i cittadini interessati - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - Con l’approvazione del progetto di fattibilità da parte del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici inizia un iter che porterà ad appaltare la progettazione definitiva e a veder concretizzarsi un intervento che avrà importantissime ricadute sulla viabilità urbana ed extraurbana della città di Bari, e regionale in generale, ma soprattutto sulla sicurezza di una delle strade più trafficate e ad alto tasso di incidentalità della regione. Infatti per velocizzarne i tempi di realizzazione è in itinere la richiesta, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di nominare di un commissario straordinario".