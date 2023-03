Lavori sulla Statale 16, da lunedì previsto il restringimento della carreggiata nel tratto Mola-Cozze

Da lunedì prossimo, 6 marzo, è previsto un restringimento della carreggiata nel tratto fra Mola di Bari e Cozze. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori sulla Statale 16 Adriatica per la sostituzione dello spartitraffico centrale.

Le lavorazioni, avviate lo scorso 13 febbraio hanno consentito fino ad oggi di rimuovere il vecchio spartitraffico e installare la nuova barriera denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas) nel tratto incluso tra il km 817,180 ed il km 816,100, raggiungendo così circa 3 km rispetto ai 4 previsti.

Nell’ambito degli stessi interventi che rientrano nelle attività di manutenzione per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, a partire da lunedì 6 marzo, sarà interessato un ulteriore stralcio. Saranno necessarie le seguenti modifiche alla circolazione: in direzione sud, sarà chiusa la corsia di sorpasso dal km 824,300 al km 826,050 e dal km 826,800 al km 827,550. In direzione nord, sarà chiusa la corsia di sorpasso dal km 827,750 al km 826,950 e dal km 826,150 al km 824,400.

In base alle esigenze e al programma del cantiere, continueranno ad essere attivi i restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di sorpasso ed un limite della velocità di 50 km/h. In caso di code, il transito veicolare sarà indirizzato lungo le complanari adiacenti con apposita segnaletica predisposta in loco. Per ridurre la permanenza dei cantieri, le lavorazioni saranno attive dal lunedì alla domenica, fino al 30 marzo.