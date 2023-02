Lavori sulla Statale 16, carreggiata ristretta nel tratto fra Bari e Mola

Da ieri notte, sono attivi restringimenti di carreggiata lungo la strada statale 16 Adriatica tra i territori comunali di Bari e Mola di Bari per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione dello spartitraffico centrale.

I lavori rientrano nella manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, importante arteria di collegamento sulla quale Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida per gli elevati flussi di traffico giornalieri, oltre che per i periodi di esodo turistico.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in piena sicurezza per le maestranze e l’utenza, sono stati predisposti restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di sorpasso tra il km 815,300 il e il km 819,600. Il transito veicolare sarà garantito lungo le corsie di marcia e, in caso di code, lungo le complanari adiacenti, con un limite della velocità di 50 chilometri all'ora. Il termine attualmente previsto per questa fase dei lavori è venerdì 31marzo 2023.