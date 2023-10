Lavori per le stazioni ferroviarie di Capurso e Triggiano, chiusi i cantieri in due aree stradali: "Viabilità rinnovata senza binari e passaggi a livello"

Questa mattina l’assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, i sindaci di Capurso, Michele Laricchia, e di Triggiano, Antonio Donatelli, e a rappresentanti di Ferrovie del Sud Est, hanno partecipato alla consegna anticipata di due aree stradali urbane interessate dai lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto (tratta Bari Mungivacca-Noicattaro) e per l’interramento dei binari tra le stazioni di Capurso e Triggiano. Viabilità, quindi, interessata finora da chiusure e limitazioni.

A Capurso è stata riconsegnata al Comune l’area di via Chinnici, tratto di strada comunale di nuova realizzazione che collega via Ruffilli a via Chinnici e sovrappassa la sottostante galleria ferroviaria. A Triggiano è stata riconsegnata l’area di via Piave, tratto di strada comunale di nuova realizzazione che collega via Piave con via Collodi e sovrappassa la sottostante galleria ferroviaria.

"Prgressivamente la viabilità di Capurso e Triggiano torna alla normalità, anzi si rinnova - ha detto l’assessora Maurodinoia - Consegniamo ai Comuni nuove strade carrabili per una mobilità urbana più moderna, sostenibile e sicura, non intralciata dai binari e dai passaggi a livello. Ringrazio la ditta esecutrice dei lavori che ha garantito una consegna anticipata delle aree stradali in questione, ringrazio i cittadini per la pazienza avuta a causa dei numerosi e lunghi cantieri e li invito a guidare con prudenza, prestando attenzione nell’affrontare questi nuovi percorsi urbani".