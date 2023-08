Lavori sulla Provinciale 57 fra Torre a Mare e Noicattaro: "La carreggiata di via Dogali liberata dalla vegetazione"

Sono "in corso i lavori di diserbo del tratto della Strada Provinciale 57, via Dogali, che unisce Torre a Mare a Noicattaro. Un intervento necessario che Amiu svolge periodicamente, al fine di garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobili". :Lo scrive il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, in un post sulla sua pagina facebook.

"Gli operatori, nell’occasione, libereranno dalla vegetazione anche la passerella pedonale che porta in stazione - spiega Leonetti - I lavori dureranno per tutta la mattinata pertanto vi invito ad utilizzare via Coppa di Bari per i vostri spostamenti verso Noicattaro e viceversa.