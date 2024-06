Lavori per la segnaletica verticale: chiuso allacciamento alla tangenziale di Bari

Autostrade rende noto che, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 giugno, resterà chiuso il ramo di allacciamento con la Tangenziale di Bari, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno ed è diretto verso la SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia.

In alternativa vengono consigliati i seguenti itinerari: per chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Foggia, uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale sulla D94 Complanare di Bari e immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, fino a raggiungere la SS16-Tangenziale di Bari; per chi proviene da Modugno ed è diretto sulla SS16-Tangenziale di Bari, verso Foggia, immettersi sulla SP1 Bari-Modugno verso Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la SS16-Tangenziale di Bari.

In ulteriore alternativa, si potrà proseguire sulla SS16 Tangenziale di Bari, verso Brindisi, uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia.