Interventi di manutenzione stradale a Bari: al termine i lavori in via Piccinni, prossimi cantieri a Japigia e Torre a Mare

Proseguono su via Piccini i lavori per la mnutenzione stradale a Bari, nell'ambito del progetto regionale 'Strada per strada'. " In questi giorni si sta procedendo con la realizzazione della segnaletica orizzontale di via Piccinni - annuncia in una nota il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - I lavori si concluderanno nella serata di venerdì. N ella notte di venerdì, gli operai provvederanno a tracciare la linea di mezzeria della carreggiata".

Gli interventi di manutenzione sulle strade del capoluogo pugliese sono ripresi da metà settembre, proprio da via Piccinni. In seguito, i cantieri si sposteranno in altre zone del Municipio I, come via Oberdan, viale Japigia, via Gentile e via Pitagora nel quartiere Japigia, ed in via Dogali a Torre a Mare.