Via Amendola a quattro corsie, proseguono i lavori per l'ampliamento: prende forma lo spartitraffico centrale

Proseguono i lavori per l'ampliamento di via Amendola, e lungo la strada prende forma lo spartitraffico centrale che separa le quattro corsie in due carreggiate. A fare il punto sui lavori è in una diretta Fb il sindaco Antonio Decaro. Il primo cittadino mostra le quattro corsie ("non ancora completamente fruibili", viste le recinzioni del cantiere che saranno rimosse a fine interventi". Nello spartitraffico, spiega Decaro, saranno collocati pali dell'illuminazione e piantumazioni. Lungo la strada sono previste tre rotaorie: all'altezza di viale Einaudi, via Lenoci e via Hahnemann. "Finiremo alla fine dell'anno -annuncia Decaro - forse primi giorni dell'anno prossimo, per interrompere i lavori durante il periodo natalizio".