Via Caldarola chiusa in un tratto per lavori: "Caos viabilità, disagi per famiglie e alunni delle scuole"

Via Caldarola, nel tratto compreso tra via Oberdan e via Aristosseno, chiusa al traffico fino al 28 febbraio per lavori stradali, con una serie di limitazioni e divieti che rischiano di creare disagi alle "famiglie degli alunni che frequentano le scuole situate a Bari nelle vicinanze di via Caldarola".

A lanciare l'allarme sono, in particolare, i genitori dell'istituto Madre Clelia Merloni: "Nella zona - viene ricordato in una nota - sono presenti 5 scuole (l’Istituto Madre Clelia Merloni, Scuola dell’Infanzia Statale L. Ranieri, l’Asilo Nido Japigia, l’Istituto Tecnico Economico e Linguistico Giulio Cesare e la Scuola Primaria San Francesco) oltre la sede della Bari Multiservizi S.p.A., il Mercato Santa Chiara e la Parrocchia di San Francesco d’Assisi. I genitori degli alunni delle scuole lamentano il disagio già dovuto alla realizzazione del recente Mercato Santa Chiara senza un adeguamento della viabilità e delle zone di sosta: il “parcheggio green” in via Peucetia nelle vicinanze del mercato da mesi tanto proclamato è ancora in fase di realizzazione". "Le famiglie - proseguono ancora i genitori - riscontrano le maggiori difficoltà in via Viterbo e via Merloni, strade a corsia unica, dove insistono le scuole e la parrocchia interessate dal traffico deviato oltre che dai preesistenti mezzi pesanti della Bari Multiservizi S.p.A. e dei mercatali". Di qui la richiesra rivolta al Comune: "I genitori chiedono una migliore programmazione e si rivolgono all’amministrazione comunale affinché lavori straordinari nelle vicinanze di edifici scolastici siano calendarizzate in periodo di sospensione delle attività didattiche, ad esempio, a ridosso delle vacanze pasquali ovvero, ancor meglio, nel periodo estivo".