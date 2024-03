Lavori in via Nicolai, traffico in tilt al Libertà: "Rallentamenti per ore, auto e bus incolonnati"

Traffico in tilt "dalle 8 di questa mattina" nella zona di via Nicolai, al quartiere Libertà. La segnalazione arriva dai residenti, che lamentano i disagi alla viabilità legati alla presenza di un cantiere sulla strada. Una situazione che, come mostrano alcuni video inviati dai cittadini a BariToday, ha determinato lunghe code di auto lungo via Libertà. "Il traffico prosegue su tutta via Nicolai fino a via Brigata Bari - spiegano - e anche dei bus hanno subito rallentamenti, senza contare i problemi che si creerebbero in caso del passaggio di eventuali mezzi di soccorso".

In mattinata i disagi sarebbero stati segnalati, secondo quanto riferisce una residente, anche alla Polizia locale, per chiedere l'intervento di una pattuglia per la gestione della viabilità. "Ma non si è visto nessuno, eppure sarebbe bastato deviare il traffico verso strade più libere. Inutile dire quanto smog hanno prodotto questi rallentamenti, senza contare che proprio qui si trova anche una scuola".