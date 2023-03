Lavoratori irregolari o 'in nero', controlli della Finanza nel Barese: sanzionati 22 imprenditori

Ottantacinque operatori economici controllati, 22 imprenditori verbalizzati per violazioni legate alla presenza di lavoratori irregolari in nero. Sono alcuni numeri dei controlli messi in campo nei primi mesi dell'anno dai finanzieri del I Gruppo Bari, sull'intero territorio metropolitano.

In particolare, il Nucleo Operativo Metropolitano Bari, le Compagnie di Altamura, Molfetta, Monopoli e le Tenenze di Bitonto, Gioia del Colle, Mola di Bari e Putignano, hanno effettuato controlli in tutti i settori economici, dalle attività commerciali (gestite da soggetti italiani e stranieri), ai liberi professionisti e, nel fine settimana e nelle fasce orarie serali e/o notturne, ai locali della “movida”.

Complessivamente, sono stati 48 lavoratori “in nero” individuati e 10 quelli irregolari, con sanzioni per 22 datori di lavoro. Nel corso delle operazioni di servizio, n. 295 sono stati i dipendenti complessivamente identificati, la cui posizione, per la maggior parte dei casi, è ancora in corso di approfondimento.

I 22 imprenditori verbalizzati dovranno provvedere alla liquidazione delle contribuzioni previdenziali ed assicurative evase e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari.