Raffica di controlli nelle aziende baresi: scoperti 44 lavoratori irregolari

Ventisette posizioni di altrettanti lavoratori, tra italini e stranieri, impiegati in aziende del Barese, sono risultate "viziate da irregolarità" a seguito di controlli effettuati dalla Polizia e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari.

Le verifiche hanno coinvolto 12 aziende attive in vari settori, dai servizi alla manifattura all'edilizia (in particolare, per quest'ambito, ne erano nove). Controllate in tutto 44 posizioni lavorative. Riscontrate anche alcune violazioni in materia di sicurezza. Complessivamente sono stati emessi 6 provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa.