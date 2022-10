Le eco-stazioni per la raccolta degli imballaggi piacciono ai baresi: oltre 9mila conferimenti in otto giorni

Quasi diecimila imballaggi di diverso tipo conferiti in otto giorni. Partenza positiva per le due ecostazioni di largo due giugno. I conferimenti registrati sono stati per la precisione 9.663: 3.886 bottiglie per bevande in plastica, 3.581 bottiglie e vasetti in vetro, 1.004 barattoli, scatolette, tappi e coperchi in acciaio, 687 cartoni per bevande e 505 lattine per bevande in alluminio. Inoltre, la quantità di rifiuti da imballaggio raccolta ha consentito ai cittadini di ottenere 56 buoni da spendere negli esercizi commerciali cittadini aderenti all’iniziativa.

Come ricorda il Comune, la sperimentazione, avviata lo scorso 13 ottobre dal consorzio CONAI in collaborazione con Comune di Bari e Amiu Puglia, è finalizzata a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani su strada attraverso l’assegnazione di punti, ad ogni conferimento, utili ad ottenere dei buoni spendibili presso attività ed esercizi commerciali che aderiscono al progetto (questo il link per aderire). I cittadini possono, quindi, conferire direttamente gli imballaggi senza registrarsi o, se interessati ad acquisire più punti per vincere altri premi oltre ai buoni, conferire dopo essersi registrati attraverso i touch screen delle macchine, usando la tessera sanitaria. La sperimentazione, unica in Italia, coinvolge anche i cinque Consorzi di Filiera, in quanto ogni imballaggio conferito attribuisce dei punti per ottenere i premi offerti dai singoli consorzi - borse termiche con 1000 punti (Comieco); grucce in cartone con 180 punti (Comieco); zaini con 800 punti (CiAl); scalda collo con 400 punti (Corepla); vassoi con 400 punti (Ricrea); bottiglie in vetro riciclato riutilizzabili con 300 punti (CoReve) -, oltre a garantire il corretto avvio a riciclo degli stessi.

“Oltre 9.500 conferimenti d’imballaggio in soli otto giorni e quasi 20 attività commerciali che hanno scelto di aderire a questa nuova iniziativa commenta l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli - rappresentano un grande risultato che ci fa ben sperare per il successo complessivo del progetto. Ciò significa che l'approccio scelto è quello giusto e che questo progetto certamente contribuirà ad aumentare la qualità dei rifiuti conferiti. È la dimostrazione che una sperimentazione come questa serve a migliorare la raccolta selettiva degli imballaggi, che ci consente di ottenere corrispettivi maggiori da parte dei consorzi coinvolti. Ancora una volta mi rivolgo a tutti i cittadini, con l’auspicio che contribuiscano a incrementare la raccolta degli imballaggi, e ai commercianti, affinché salgano a bordo per rendere sempre più efficace l’iniziativa”.