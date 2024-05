Le Frecce tricolori salutano Bari: sul lungomare il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale

Le Frecce Tricolori attraversano il cielo di Bari. Dopo la festa di San Nicola, che quest'anno non ha visto la presenza della Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha 'salutato' la città questa mattina, con un sorvolo in occasione dell'arrivo delle Frecce all'l’Aeroclub di Bari-Palese, in vista dello show in programma domenica prossima, 12 maggio, a Trani. Uno spettacolo che, per quanto breve, ha immancabilmente affascinato e catturato l'attenzione dei baresi, tutti con il naso all'insù per assistere al passaggio delle Frecce.