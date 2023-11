Regione Puglia, bocciata la legge 'salva mandato': dichiarata incostituzionale la norma approvata dal Consiglio

I giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità dell'articolo 96, comma 1, della legge di bilancio della Regione Puglia approvata a dicembre scorso. Lo riporta l'Ansa.

La norma era stata ribattezzata 'salva Consiglio' (o anche 'anti Decaro'), perché avrebbe permesso, in caso di dimissioni anticipate del presidente della Regione, di prolungare la legislatura di circa 9-10 mesi. La norma in questione, infatti, prevedeva che il Consiglio regionale potesse comunque rimanere in carica almeno per altri sei mesi, ai cui si sarebbero sommate le settimane necessarie a indire nuove elezioni, per un totale di circa 9-10 mesi in più.

Il provvedimento era finito al centro delle polemiche perché, nel caso di candidatura di Emiliano alle Europee del 2024, avrebbe ostacolato l'eventuale candidatura alla Regione del sindaco di Bari, Antonio Decaro. La norma era stata poi impugnata dal governo.