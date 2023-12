Corte d'Appello di Bari, Leone De Castris nominato nuovo procuratore generale

Leonardo Leone De Castris è il nuovo procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari. La decisione del Plenum del Csm, riporta l'Ansa, è stata presa all'unanimità. Il magistrato salentino, attualmente procuratore della Repubblica a Lecce, succede ad Anna Maria Tosto, in pensione da alcuni mesi.

Leone De Castris è stato, in passato, capo delle Procure di Foggia e Rossano. Ha ricoperto anche l'incarico di sostituto procuratore per 12 anni a Brindisi e per 10 anni alla Dda di Lecce.