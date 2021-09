Avvio anno scolastico, i presidi nel Barese scrivono al prefetto: "Bisogna rendere più flessibili gli obblighi"

I dirigenti dei licei, istituti tecnici e professionali dell'Area metropolitana di Bari scrivono al prefetto di Bari, Antonella Bellomo, chiedendo un incontro urgente sull'avvio dell'anno scolastico. Al centro della discussione, come scrivono i 55 dirigenti firmatari, "valutare attraverso il confronto se esistano le possibilità di rendere più flessibili gli obblighi previsti dal documento operativo, sulla base di una valutazione e di un monitoraggio delle situazioni o delle singole scuole e dei singoli territori". Il riferimento è al 'documento operativo' varato negli scorsi giorni, che prevede il doppio turno di ingresso: alle 8 il 75% degli studenti, alle 9.40 il restante 25%, per rispettare il limite dell'80% di capienza a bordo dei mezzi di trasporto.

Nella lettera, i presidi evidenziano che "vi sono scuole che prevedono l'uscita dopo 5 ore, altre dopo 6, altre dopo 7 ore di lezione" e "lo scaglionamento dell'ingresso determinerebbe che gli studenti escano oltre le 15 per i licei, oltre le 17 per gli istituti professionali". Secondo i dirigenti questo implica un problema relativo al "tempo di studio e di lavoro a casa. "Infatti, gli studenti pendolari - spiegano - rientrerebbero a casa nel pieno o tardo pomeriggio. Come si può presumere che possano svolgere il proprio dovere scolastico di studio individuale? Garantiremmo cosi? il diritto alla presenza a scuola, ma non il diritto allo studio". Nel documento i presidi evidenziano poi "l'impossibilita?" con i doppi turni "di svolgere attività didattiche pomeridiane" e la necessità di "riduzione delle ore d'insegnamento, passando da 60 minuti a 50 o 55 minuti per ora", per un totale di "180 ore all'anno" per i soli licei, "più di un mese di scuola - dicono - sottratto quest'anno agli studenti che dovrebbero invece anche recuperare il non poco tempo perduto negli ultimi due anni scolastici".