Politecnico, ripartono le lezioni in presenza. Il rettore: "Apertura graduale di biblioteche e sale studio"

Ripartiranno lunedì 3 maggio le lezioni in presenza al Politecnico di Bari. Lo conferma l'ateneo, specificando che la didattica in presenza riguarderà gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Resta invariato l’orario ufficiale delle lezioni.

Inoltre, come spiega il rettore, Francesco Cupertino in una nota inviata ieri alla comunità del Politecnico “riapriremo gradualmente le biblioteche e le sale studio. Prevediamo di allargare progressivamente la possibilità di fare lezioni in presenza anche ai corsi di laurea magistrale nelle prossime settimane e comunque, sarà sempre garantita la possibilità di seguire le lezioni anche da remoto. Mentre dalla sessione straordinaria di giugno, le sedute di laurea si svolgeranno in presenza”.

Il rettore in una nota ha invitato i docenti del Poliba di favorire lo svolgimento delle sessioni di esame, durante il mese di maggio, per le studentesse e gli studenti che prevedono di laurearsi a giugno.