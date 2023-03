Dal treruote al marciapiede, gli ingombranti abusivi restano in strada: "Ora si sono aggiunti anche nuovi rifiuti"

"I rifiuti sono sempre lì, nel frattempo altri se ne sono aggiunti". La nuova segnalazione arriva sempre da via Ravanas, quartiere Libertà. Nessun codice di ritiro sugli oggetti: gli ingombranti, abbandonati abusivamente, restano in strada, e nel frattempo aumentano. La presenza di alcuni rifiuti, infatti, era stata già segnalata nei giorni scorsi da un cittadino, che aveva precedentemente 'avvistato' gli stessi oggetti a bordo di un treruote parcheggiato nelle vicinanze. Una circostanza, riferiva il cittadino, segnalata anche alla Polizia locale, con relative foto. Nel frattempo, oggi nuovi rifiuti abbandonati si sono aggiunti nello stesso punto, come documentato dalle nuove foto, scattate questa mattina, e inviate in redazione.