Tra ingombranti abbandonati e atti vandalici: al Libertà il monopattino a noleggio finisce nel cassonetto

Il monopattino del servizio cittadino di noleggio buttato in un cassonetto della plastica. La segnalazione arriva da via Turitto, al quartiere Libertà. A documentare l'atto vandalico (non il primo ai danni dei mezzi dello sharing in città) è questa mattina la pagina Instagram 'Degrado&Libertà', che da tempo raccoglie e segnala situazioni nel rione legate, in particolare, all'abbandono selvaggio di ingombranti.

Un fenomeno, quest'ultimo, che nel quartiere sembra ormai non conoscere tregua. Scorrendo le immagini presenti sulla stessa pagina, si assiste a una galleria di scempi quotidiani: materassi, vecchi elettrodomestici, mobili abbandonati in strada, sui marciapiedi, accanto ai cassonetti, talvolta anche davanti alle scuole o alla stessa sede del Municipio. L'ultima segnalazione, in ordine di tempo (relativa sempre a stamattina), riguarda via Garruba, dove, sul marciapiede, sono stati abbandonati degli infissi (e prima ancora un lavandino).

Da tempo i residenti, esasperati per la situazione, invocano più controlli contro gli incivili, per porre un argine a un fenomeno che assume proporzioni sempre più vaste. Qualche settimana fa, Baritoday ha raccolto il loro appello: "Qui sempre più allo sbando, dimenticati da tutti".