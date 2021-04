Sorpreso mentre accende batteria di fuochi d'artificio in strada: beccato dalla polizia

L'uomo, un 61enne incensurato, è stato bloccato dai poliziotti delle Volanti, giunti sul posto dopo una segnalazione giunta alla polizia attraverso l'app You Pol

Sorpreso in strada mentre innesca una batteria di fuochi pirotecnici. E' accaduto al quartiere Libertà, in via De Crescenzo, dove gli agenti delle Volanti hanno bloccato un 61enne incensurato.

Erano le ore 23.20 circa quando i poliziotti hanno individuato l’uomo e lo hanno sottoposto a controllo, contestualmente ad una tempestiva segnalazione giunta mediante l’applicazione YouPol. Denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere dell’accusa di accensione ed esplosioni pericolose.