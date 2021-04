Libertà, lite in strada finisce nel sangue: colpito a coltellate, muore 45enne

Il litigio in via Ravanas. L'uomo era stato trasportato in ospedale con gravi ferite al braccio e al torace: è deceduto nella notte. Indaga la Squadra mobile

Accoltellato in strada durante una lite. Un 45enne barese è deceduto nella notte al Policlinico di Bari. L'uomo era giunto in ospedale con ferite d'arma da taglio al braccio e al torace in seguito a una lite avvenuta in via Ravanas, al quartiere Libertà.

Nella serata di ieri, la polizia era intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione di una lite tra italiani. L'uomo, con precedenti, era stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate agli agenti della Squadra mobile della Questura di Bari.

(foto di repertorio)