Raffica di controlli anti Covid a Bari: in 10 nel circolo e senza mascherine, multati

Numerose sanzioni effettuate dalla Polizia nella giornata di sabato nel cappluogo pugliese. Sorprese anche diverse persone per strada durante il coprifuoco

Sabatl di controlli per la Polizia di Stato a Bari con l'obiettivo di verificare il rispetto dei divieti anti Covid: nel quartiere Libertà dopo una segnalazione al 113 della Questura di rumori e vociare intensi, sono state inviate alcune Volanti per i controlli.

Gli agenti hanno scoperto 10 persone che, in barba ai divieti, si sono riunite all’interno di un locale adibito a circolo privato, mentre giocavank a carte senza indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Questa notte, inoltre, i poliziotti della Squadra Volante hanno sanzionato altre 2 persone che si aggiravano senza valida giustificazione per le vie della città nonostante il coprifuoco. Multa anche per altri cittadini sorpresi senza motivo in piazza Giulio Cesare.

Complessivamente, a seguito dei controlli, sono state multate 20 persone.