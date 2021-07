Agli arresti domiciliari, sorpreso mentre esce di casa in piena notte subito dopo il controllo della polizia: scatta la denuncia

Protagonista dell'episodio un 40enne del quartiere Libertà: gli agenti lo hanno bloccato mentre si allontanava dall'abitazione pochi minuti dopo il controllo: è stato denunciato per evasione

Era agli arresti domiciliari, ma gli agenti delle Volanti lo hanno sorpreso in piena notte, mentre si allontanava dalla sua abitazione, poco dopo il controllo effettuato dagli stessi poliziotti. L''uomo, un 40enne del quartiere Libertà, è stato così immediatamente bloccato e denunciato per evasione. E' stato quindi nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare in attesa di un probabile inasprimento della misura da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.