Festa nel bar in barba ai divieti anticovid, clienti si dileguano all'arrivo della polizia: titolari sanzionati e locale chiuso

Una vera e propria festa, con circa un centinaio di partecipanti, nel locale al quartiere Libertà, in barba a qualsiasi norma e restrizioni anticovid. A far scattare l'intervento della polizia sono state le diverse segnalazioni giunte al 113: all'arrivo degli equipaggi delle Volanti, i partecipanti - circa un centinaio di cittadini extracomunitari - si sono dileguati in massa riuscendo a far perdere le proprie tracce.

All’atto del controllo il locale è risultato essere un bar gestito da due cittadini nigeriani, di 52 e 32 anni, entrambi pregiudicati, ma regolari sul territorio nazionale. I poliziotti, e gli agenti della Polizia Locale intervenuti, hanno contestato ai titolari una ingente sanzione amministrativa e comminato la chiusura provvisoria del locale di 5 giorni.