Specchietti rotti e finestrini infranti, auto vandalizzate al quartiere Libertà. I residenti: "Chiediamo più controlli"

Specchietti delle auto rotti, in alcuni casi completamente staccati, e finestrini infranti. Le segnalazioni di atti vandalici ai danni delle auto arrivano dal quartiere Libertà. Le foto, postate dai residenti su gruppi Fb di quartiere, sono finite anche sulla bacheca del sindaco, Antonio Decaro.

In particolare, tra le zone interessate dagli episodi, secondo quanto riferiscono i residenti, ci sono quella di corso Italia, e ancora via Calefati, via Trevisani e via Manzoni. "Abbiamo allertato i vigili urbani - scrive un residente, il cui messaggio è riportato sulla bacheca del sindaco - ma vorremmo che vengano intensificati i controlli in tale zona provvedendo anche ad allertare anche le altre autorità di polizia affinché stazionino con più frequenza questa zona divenuta terra di nessuno". Alle segnalazioni sugli atti vandalici si sommano, dalla stessa zona, quelle relative alla situazione di degrado che si registra sotto i portici di corso Italia, spesso rifugio per persone senza fissa dimora, con ripari di fortuna, fatto con tende e cartoni.