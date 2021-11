Elettrodomestici fuori uso e in parte smontati, nel retro del negozio un deposito non autorizzato: denunciato commerciante

Elettrodomestici ormai fuori uso, in parte già smontati, depositati in maniera irregolare nel retro del negozio. Un commerciante barese, nel quartiere Libertà, è stato scoperto e denunciato dalla Polizia locale di Bari per aver gestito un deposito incontrollato di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

I RAEE disassemblati (e non) - ricorda la Polizia locale - costituiscono rifiuti pericolosi e non pericolosi e necessitano perciò di una corretta gestione anche ai fini del deposito e del successivo corretto smaltimento che deve essere sempre documentato o documentabile per gli Organi controllo, anche da parte dei soggetti regolarmente iscritti nell'albo dei Gestori Ambientali.

L'uomo, titolare dell'attività, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per 'Attività di gestione di rifiuti non autorizzata', (reato previsto e punito dall'art. 256 comma 2 del Testo Unico Ambientale) che prevede la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 2.600 a a 26.000 euro quando si tratta di rifiuti pericolosi. Il locale-deposito è stato posto sotto sequestro giudiziario comprese le decine di elettrodomestici non integri e disassemblati ormai costituenti rifiuti, che venivano depositati irregolarmente ed esposti agli agenti atmosferici.

Spesso - evidenzia ancora la Polizia locale - questo genere di attività illecita alimenta un circuito irregolare di produzione di pezzi di ricambio venduti anche come nuovi, oppure utilizzati per interventi di riparazione di altre apparecchiature elettriche o elettroniche senza alcuna verifica o certificazione con possibili pericoli per la salute e la sicurezza delle persone e dei luoghi di lavoro o di abitazione.