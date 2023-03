La piaga degli ingombranti abbandonati al Libertà: una discarica sul marciapiede tra scuola, Poste e tribunale

Il marciapiede letteralmente invaso dai rifiuti ingombranti, tanto da rendere impossibile il passaggio. La brutta cartolina, l'ennesima che testimonia il costante fenomeno dell'abbandono selvaggio nel quartiere Libertà, arriva da via Calefati. Accanto ai cassonetti, giacciono pannelli, pezzi di vecchi mobili, la carcassa di un elettrodomestico. Una vera e propria discarica "tra una scuola, un ufficio postale e il tribunale", si legge pagina Instagram di 'Degrado e Libertà'. Una piaga che sembra non conoscere fine, mentre i cittadini continuano a insistere sulla necessità di più controlli per prevenire e debellare il fenomeno.